Осы олен шумагн тауып беринизши
Қазақ тiлi
Осы олен шумагн тауып беринизши
Ответ(ы):
Гость:
Байқап тұрсақ торғайды Ағаштарды қорғайды. Аулада біз ойнаймыз, Торғайдың қамын ойлаймыз
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