Два пішохода вийшли назустріч один одному.перший пішохід йшов зі швидкістю 4 км.год а другий на 2 км.год швидше.зустрілися через 3 год.яка відстань була між ними до початку руху

Математика

Два пішохода вийшли назустріч один одному.перший пішохід йшов зі швидкістю 4 км.год а другий на 2 км.год швидше.зустрілися через 3 год.яка відстань була між ними до початку руху

Автор: Гость