Два пішохода вийшли назустріч один одному.перший пішохід йшов зі швидкістю 4 км.год а другий на 2 км.год швидше.зустрілися через 3 год.яка відстань була між ними до початку руху

Математика
Два пішохода вийшли назустріч один одному.перший пішохід йшов зі швидкістю 4 км.год а другий на 2 км.год швидше.зустрілися через 3 год.яка відстань була між ними до початку руху
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лчоаиегкоаиаргалащшвиапагьатараоклта
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