В классе 15 мальчиков из них 10 занимаются волейболом и 9баскетболом и нет таких кто не занимался бы хотя бы одним из этих видов спорта . Сколько мальчиков занимается и тем и другим ?как изменится вопрос задачи если известно чт...

Математика

В классе 15 мальчиков из них 10 занимаются волейболом и 9баскетболом и нет таких кто не занимался бы хотя бы одним из этих видов спорта . Сколько мальчиков занимается и тем и другим ?как изменится вопрос задачи если известно что один из мальчиков не занимается спортом в зарание спасибо

Автор: Гость