В классе 15 мальчиков из них 10 занимаются волейболом и 9баскетболом и нет таких кто не занимался бы хотя бы одним из этих видов спорта . Сколько мальчиков занимается и тем и другим ?как изменится вопрос задачи если известно чт...
Математика
В классе 15 мальчиков из них 10 занимаются волейболом и 9баскетболом и нет таких кто не занимался бы хотя бы одним из этих видов спорта . Сколько мальчиков занимается и тем и другим ?как изменится вопрос задачи если известно что один из мальчиков не занимается спортом в зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1)10+9=19-волейбол и баскетбол вместе 2)19-15=4-мальчика занимаются и тем и другим вопрос задачи будет звучать так: сколько мальчиков занимается и тем и другим если известно что 1 мальчик не занимается спортом
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