Решите с объяснением 4.7–8.1=?
Математика
Решите с объяснением 4.7–8.1=?
Ответ(ы):
Гость:
=-3,4 Отнять 8,1-4,7=3,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 15 мальчиков из них 10 занимаются волейболом и 9баскетболом и нет таких кто не занимался бы хотя бы одним из этих видов спорта . Сколько м...
Математика
Два пішохода вийшли назустріч один одному.перший пішохід йшов зі швидкістю 4 км.год а другий на 2 км.год швидше.зустрілися через 3 год.яка відстань...
Русский язык
Запиши прилагательные близкие по значению смелый- ХРАБРЫЙ гигантский-БОЛЬШОЙ отзывчивый-внимательный .С новыми прилагательными составь и запиши пре...
Окружающий мир