Решите графически систему уравнений xy=2; x во второй степени +y=-1
Алгебра
Решите графически систему уравнений xy=2; x во второй степени +y=-1
Ответ(ы):
Гость:
Y=2/x y=-1-x^2 График во вложении
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