30-5400:(24+x)=210 помогитеееееееееееееееее
Математика
30-5400:(24+x)=210 помогитеееееееееееееееее
Ответ(ы):
Гость:
30-5400:(24+х)=210 30-5400:24+х=210 х=210-30+225 х=505
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