______закон Г. Менделя был открыт на основании результатов двух последовательных эк??периментов. Их цитологическая основа заключается в следующем. -Гены, контролирующие окраску и характер поверхности семян, находятся в _____ х...
Биология
______закон Г. Менделя был открыт на основании результатов двух последовательных эк??периментов. Их цитологическая основа заключается в следующем. -Гены, контролирующие окраску и характер поверхности семян, находятся в _____ хромосомах. -При мейозе происходит расхождение _____хромосом и случайная комбинация _____хромосом. -При оплодотворении происходит случайная встреча и слияние _____(и случайная комбинация хромосом)
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1) третий 2) гомологичных 3) гомологичных 4) сестринских 5) гамет
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