11,12 помогите срочнооооо
Математика
11,12 помогите срочнооооо
Ответ(ы):
Гость:
1.133*8=считай сама 2.24+4=считай 3.6+4=10 4.28-10=18
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