Треугольник ACD равнобедренный сторона АС равна 36 миллиметров периметр 120 миллиметров Чему равны длины сторон АD и DC

Математика
Треугольник ACD равнобедренный сторона АС равна 36 миллиметров периметр 120 миллиметров Чему равны длины сторон АD и DC
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. треугольник равнобедренный, то АС=CD=36мм.следовательно, если периметр 120мм,то AD=120-36*2=48мм. ответ. AD=48мм, CD=36мм
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