Переведите на русский упражнения которые на фото 10,11 Даю 120 баллов. За рание спасибо!

Гость: Гость:

Извините сколько стоят эти футболки? а 38 размер, 25 фунтов зеленый и красный.Мы можем взять снэк в кафе.Да я могу. Следующая автобусная остановка. хорошая идея. Извините не могли бы вы подсказать где находится картинная галерея. Спасибо большое это дальше в парке прямо там Я люблю живопись. где отдел игрушек на третьем этаже. Окей пойдем. находится на Зеленой улицы. где ты был прошлой воскресенье? в 12.30. в кафе как обычно. ходил в зоопарк. что ты хочешь купить? давай сходим в супермаркет. пару обуви. на первом этаже. 2. в прошлое воскресенье в кинотеатре было много людей. фильм был супер. Где вчера был Сэм? мы вместе были в зоопарке