Переведите на русский упражнения которые на фото 10,11 Даю 120 баллов. За рание спасибо!
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Переведите на русский упражнения которые на фото 10,11 Даю 120 баллов. За рание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извините сколько стоят эти футболки? а 38 размер, 25 фунтов зеленый и красный.Мы можем взять снэк в кафе.Да я могу. Следующая автобусная остановка. хорошая идея. Извините не могли бы вы подсказать где находится картинная галерея. Спасибо большое это дальше в парке прямо там Я люблю живопись. где отдел игрушек на третьем этаже. Окей пойдем. находится на Зеленой улицы. где ты был прошлой воскресенье? в 12.30. в кафе как обычно. ходил в зоопарк. что ты хочешь купить? давай сходим в супермаркет. пару обуви. на первом этаже. 2. в прошлое воскресенье в кинотеатре было много людей. фильм был супер. Где вчера был Сэм? мы вместе были в зоопарке
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