Разложите на множители 5a^2+10a+5
Алгебра
Разложите на множители 5a^2+10a+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5a^2+10a+5=5(a^2+2a+1)=5(a+1)^2=5(a+1)(a+1) Надеюсь, что теперь все правильно и да, я крайне извиняюсь, но у меня уже был такой ответ.
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