Металлическая деталь объемом в 3,35 дм в кубе имеет массу 27,3 кг.другая деталь из это??о же метала имеет массу 10.92 кг.каков объем второй детали?

Математика

Металлическая деталь объемом в 3,35 дм в кубе имеет массу 27,3 кг.другая деталь из это??о же метала имеет массу 10.92 кг.каков объем второй детали?

Автор: Гость