Металлическая деталь объемом в 3,35 дм в кубе имеет массу 27,3 кг.другая деталь из это??о же метала имеет массу 10.92 кг.каков объем второй детали?
Математика
Металлическая деталь объемом в 3,35 дм в кубе имеет массу 27,3 кг.другая деталь из это??о же метала имеет массу 10.92 кг.каков объем второй детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решается пропорцией 3,35 27,3 х 10,92 Х=3,35*10,92/27,3 Х=1,34дм
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