Переведите пожалуйста на английский язык 1. Каждый год мы сдаем экзамены 2. Он б??л здесь 2 часа назад 3.я встаю в 7 часов утра 4.завтра мы идем в парк 5.ему нравится читать 6.что ты делал вчера вечером? 7.через год я ...

Английский язык

Переведите пожалуйста на английский язык 1. Каждый год мы сдаем экзамены 2. Он б??л здесь 2 часа назад 3.я встаю в 7 часов утра 4.завтра мы идем в парк 5.ему нравится читать 6.что ты делал вчера вечером? 7.через год я буду медсестрой 8.ты поедешь за город завтра? 9. Во сколько ты обедаешь? 10.вчера мы убирали комнату.

Автор: Гость