Переведите пожалуйста на английский язык 1. Каждый год мы сдаем экзамены 2. Он б??л здесь 2 часа назад 3.я встаю в 7 часов утра 4.завтра мы идем в парк 5.ему нравится читать 6.что ты делал вчера вечером? 7.через год я ...
Английский язык
Переведите пожалуйста на английский язык 1. Каждый год мы сдаем экзамены 2. Он б??л здесь 2 часа назад 3.я встаю в 7 часов утра 4.завтра мы идем в парк 5.ему нравится читать 6.что ты делал вчера вечером? 7.через год я буду медсестрой 8.ты поедешь за город завтра? 9. Во сколько ты обедаешь? 10.вчера мы убирали комнату.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Every year we take examinations. He was here 2 hours ago. I get up at 7 o'clock in the morning. Tomorrow we go to park. He likes to read. What did you do last night? In a year I will be a nurse. You will go to the country tomorrow? In how many you have dinner? Yesterday we cleaned the room.
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