В реакцию с соляной кислотой не вступает ?
Химия
В реакцию с соляной кислотой не вступает ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Hg + HCl = \\\ так как ртуть неактивный металл 2) Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O 3) Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O 4) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 5) BaCl2 + HCl = \\ так как не будет омена анионами в реакции 6) SO3 + HCl = \\ так как оба вешества обладают сходными кислотными свойствами ответ: В реакцию с раствором соляной кислоты вступают: 2,3,4
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