Переведите пожалуйста : Sometimes, cake, and, fly, just, please.
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Переведите пожалуйста : Sometimes, cake, and, fly, just, please.
Ответ(ы):
Гость:
Иногда, пирог, и, муха, просто, пожалуйста.
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