Переведите, пожалуйста стихотворение про мышку.

Французский язык
Переведите, пожалуйста стихотворение про мышку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот мышка,мышка, которая смеется,мышка, которая смеетсяднем и ночью, в воскресенье и в субботу,в пятницу и четверг,в среду и во вторники весь понедельник.Да, это мышка,мышка, которая смеется

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