Перевести предложения на английский язык помогите пожалуйста упр 10

Английский язык
Перевести предложения на английский язык помогите пожалуйста упр 10
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Гость:
1.Every day students go to school
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