Перевести в СИ 25см= 34мм= 15дм= 135см= 45дм= 1546мм= 456см= 2мм= 89дм= 2мин= 45мин= 2ч= 5ч= 1сутки= 1неделя=

Физика
Перевести в СИ 25см= 34мм= 15дм= 135см= 45дм= 1546мм= 456см= 2мм= 89дм= 2мин= 45мин= 2ч= 5ч= 1сутки= 1неделя=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25 см = 2 дм 5 см 2) 34 мм = 3 см 4 мм 3) 15 дм = 150 см = 1 м 5 дм 4) 135 см = 1 м 35 см = 1 м 3 дм 5 см 5) 45 дм = 450 см = 4 м 5 дм 6) 1546 мм = 154 см 6 мм = 1 м 5 дм 4 см 6 мм 7) 456 см = 4 м 5 дм 6 см 8) 2 мм = 0,2 см 9) 89 дм = 890 см = 8 м 9 дм 10) 2 мин = 120 с 11) 45 мин = 2700 с 12) 2 ч = 120 мин = 7200 с 13) 5 ч = 300 мин = 18000 с 14) 1 сутки = 24 часа = 1440 мин = 86400 с 15) 1 неделя = 7 дней = 168 ч = 10080 мин = 604800 с
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