Перевидите именованные масштаб- в числительный в 1 см 600 м в 1 см 400 км в 1 см 800м
География
Перевидите именованные масштаб- в числительный в 1 см 600 м в 1 см 400 км в 1 см 800м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1:60000 2) 1:40000000 3) 1:80000
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