Перевидите пожалуйста: 1) Ты всегда такая такая заботливая и присматриваешь за детьми? 2) Джон всегда отправляет письма по электронной почте, он терпеть не может отправлять смс на мобильные телефоны. 3) Иногда подростки вып...

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Перевидите пожалуйста: 1) Ты всегда такая такая заботливая и присматриваешь за детьми? 2) Джон всегда отправляет письма по электронной почте, он терпеть не может отправлять смс на мобильные телефоны. 3) Иногда подростки выполняют волонтерские работы, а я предпочитаю ходить по магазинам и разглядывать там витрины. 4) Большинство детей проводят свое свободное время, играя в компьютерные игры. 5) Ты смотришь телевизор или DVD? 6) Сейчас он читает газету. Сейчас он не читает газету. Сейчас он читает газету? 7)Они прибирают свою квартиру по субботам. Они не прибирают свою квартиру по субботам. Они прибирают свою квартиру по субботам?

Автор: Гость