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Синоним до слова безмерный
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Синоним до слова безмерный
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Неосяжний, безкраїй, безмірний, безмежний, невимірний
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