Що робити якщо незнайомець попросив покататися на велосипеді . План дій

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Що робити якщо незнайомець попросив покататися на велосипеді . План дій
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треба: 1. Сказати що тобі не дозволяють спілкуватися із людьми яких я незнаю. 2. Та як можно швидко уйти. 3. А як що він не хоче від вас відставати то покличте дорослих.
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