При составлении сообщения использовали 16-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символов?

Информатика
При составлении сообщения использовали 16-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 символов в алфавите 16 = 2^4 т.е. 4 бита на символ 3072 * 4 = 12288 бит 12288 / 8 = 1536 байт  1536 / 1024 = 1,5 кб
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