При составлении сообщения использовали 16-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символов?

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При составлении сообщения использовали 16-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символов?

Автор: Гость