В каких жизненных ситуациях мы пользуемся биологическими знаниями?

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Биология нужна тем, у кого есть свой сад/огород, чтобы правильно его спланировать, посеять семена в определённое время, чтобы был урожай и растения не умирали. Также биология нужна при оказании первой медицинской помощи людям и чтобы ухаживать за домашними животными.