Помогите пожалуйста разберите слова по составу :идёт,шестилетка,снегопада,пригородный,несговорчивый,слева

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Помогите пожалуйста разберите слова по составу :идёт,шестилетка,снегопада,пригородный,несговорчивый,слева
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идёт ид корень ет суффикс нулевое окончание шестилетка шест-корень ил-суффикс а-окончание етк-2ой суффикс слева с-приставка лев-корень а-окончание пригородный при-приставка город-корень н-суффикс ый-окончание несговорчивый говор-корень нес-приставка чив-суффикс ый-окончание снегопада Во-первых это слово у которого два корня: снег-1ый корень,пад-2ой корень.Буква О соединительная её в кружочек.А-окончание Если помогла,то это хорошо)))
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