Помогите пожалуйста разберите слова по составу :идёт,шестилетка,снегопада,пригородный,несговорчивый,слева
Русский язык
Помогите пожалуйста разберите слова по составу :идёт,шестилетка,снегопада,пригородный,несговорчивый,слева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идёт ид корень ет суффикс нулевое окончание шестилетка шест-корень ил-суффикс а-окончание етк-2ой суффикс слева с-приставка лев-корень а-окончание пригородный при-приставка город-корень н-суффикс ый-окончание несговорчивый говор-корень нес-приставка чив-суффикс ый-окончание снегопада Во-первых это слово у которого два корня: снег-1ый корень,пад-2ой корень.Буква О соединительная её в кружочек.А-окончание Если помогла,то это хорошо)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра