Информационная модель информатика
Информатика
Информационная модель информатика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информационная модель - Это система сигналов, свидетельствующих о динамике объекта управления, а так же условиях внешней среды и состоянии самой системы управления.
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