Морфологический разбор прилагательного ''вечерние'' (туфли)
Русский язык
Морфологический разбор прилагательного ''вечерние'' (туфли)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечерние (туфли)-прил.,ж.р.,мн.ч.,В.п. Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
При составлении сообщения использовали 16-символьный алфавит. Каким будет информационный объем такого сообщения, если оно содержит 3072 символов?
Русский язык
Помогите пожалуйста разберите слова по составу :идёт,шестилетка,снегопада,пригородный,несговорчивый,слева
Русский язык