Один трактор вспахивает поле за 14 часов а второй за 8 часов. Какой трактор больще в??пашет: первый за 7 часов или второй за5 часов.

Математика

Один трактор вспахивает поле за 14 часов а второй за 8 часов. Какой трактор больще в??пашет: первый за 7 часов или второй за5 часов.

Автор: Гость