Один трактор вспахивает поле за 14 часов а второй за 8 часов. Какой трактор больще в??пашет: первый за 7 часов или второй за5 часов.
Математика
Один трактор вспахивает поле за 14 часов а второй за 8 часов. Какой трактор больще в??пашет: первый за 7 часов или второй за5 часов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. за 7 часов один трактор вспашет 0,5 поля2. за 5 часов второй трактор вспашет 5:8=0,625 поля3. второй вспашет больше, т.к. 0,625>0,5
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