Что такое пластины в биологии
Биология
Что такое пластины в биологии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листовая ПЛАСТИНКА – часто плоская расширенная часть, выполняющая функцию газообмена, транспирации , фотосинтеза, а у некоторых видов также функцию размножения.
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