Из трёх физических величин пути времени и скорости-скалярными величинами является 1)путь и время 2)скорость и время 3)путь и скорость 4)путь, время и скорость

Физика
Из трёх физических величин пути времени и скорости-скалярными величинами является 1)путь и время 2)скорость и время 3)путь и скорость 4)путь, время и скорость
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость - векторная величина. Скалярными являются путь и время. Ответ: (1)
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