Перевидите пожалуйста текст на современный русский язык:

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понял только немного :приручи же ты себя в те дни когда святой князь послал слугу из Моравы к царю Михаилу,и пошёл слуга с Божией милостью: извини больше нечего не понял прости!
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