Перевидите текс пожалуйста
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Перевидите текс пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. веками люди задавались одним и тем же вопросом снова и снова. Есть ли жизнь на других планетах?это большой вопрос. b. ученые уже долгое время знают ,что на луне нет жизни. там нет воздуха и она не защищена от солнечных лучей. сторона луны ,которая ближе всего к солнцу очень горячая. температура может достигать более 150 градусов. ночью температура опускается до 125 градусов ,выше нуля. из-за всего этого, на луне жизнь не может существовать.
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