Вы все еще гуляете?-воскликнула маленькая Полина,увидев Леву с мамой на детской площадке поздно вечером .-Я Думала это мы не одни такие ночники. И так вопрос ,А как надо было сказать? А.так и надо было. Б,вечеринки В,полуночн...

Русский язык

Вы все еще гуляете?-воскликнула маленькая Полина,увидев Леву с мамой на детской площадке поздно вечером .-Я Думала это мы не одни такие ночники. И так вопрос ,А как надо было сказать? А.так и надо было. Б,вечеринки В,полуночники, Г,подвечерники Д,припоздняшки.

Автор: Гость