Вы все еще гуляете?-воскликнула маленькая Полина,увидев Леву с мамой на детской площадке поздно вечером .-Я Думала это мы не одни такие ночники. И так вопрос ,А как надо было сказать? А.так и надо было. Б,вечеринки В,полуночн...

Русский язык
Вы все еще гуляете?-воскликнула маленькая Полина,увидев Леву с мамой на детской площадке поздно вечером .-Я Думала это мы не одни такие ночники. И так вопрос ,А как надо было сказать? А.так и надо было. Б,вечеринки В,полуночники, Г,подвечерники Д,припоздняшки.
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Гость:
Д наверно мне каэется
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