Перевод 1 задания на русский и перевод 2 задания на английский с учётом времён . Заранее спасибо . Без переводчика желательно !
Английский язык
Перевод 1 задания на русский и перевод 2 задания на английский с учётом времён . Заранее спасибо . Без переводчика желательно !
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