Перевод 1 задания на русский и перевод 2 задания на английский с учётом времён . Заранее спасибо . Без переводчика желательно !

Английский язык

Перевод 1 задания на русский и перевод 2 задания на английский с учётом времён . Заранее спасибо . Без переводчика желательно !

Автор: Гость