Перевод 1 задания на русский и перевод 2 задания на английский с учётом времён . Заранее спасибо . Без переводчика желательно !

Английский язык
Перевод 1 задания на русский и перевод 2 задания на английский с учётом времён . Заранее спасибо . Без переводчика желательно !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставьте буквы бездарно гласных в корни слов. проверочные слова запиши на строчки с права
Ответить
Українська мова
Предложения на украинском со словом товариство
Ответить
Русский язык
Сколько грамматических основ в предложении: Когда для человека главное - получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно...
Ответить
Русский язык
20 слов с чередуещещимся гласными в корне слова ( корни : гор , гар и зар, зор ) ! Плиз помогите
Ответить
Математика
Сравни значения длины: 3м и 20 дм; 45 см и 4 дм; 2 М 12 см и 2 М 1 дм
Ответить