Сколько грамматических основ в предложении: Когда для человека главное - получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения - чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии.
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Сколько грамматических основ в предложении: Когда для человека главное - получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения - чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10вроде///////////////////////////////////
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