270/1*5/8= 270/1*5/18= 234/1*7/18= 234/1*4/10= решить с объяснением
Математика
270/1*5/8= 270/1*5/18= 234/1*7/18= 234/1*4/10= решить с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270/1*5/8= 168,75 1)270/1=270 2)270*5=1350 3)1350/8=168,75 270/1*5/18=75 1)270/1=270 2)270*5=1350 3)1350/18=75 234/1*7/18= 1)234/1=234 2)234*7=1638 3)1638/18=91 234/1*4/10= 1)234/1=234 2)234*4=936 3)936/10=93,6
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