Почему горькая рябиновая кисть стала символом судьбы Цветаевой?

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Для Цветаевой рябина является особым растением, образ которого присутствует во многих произведениях этой талантливой поэтэссы. Рябиновые ягоды она воспринимает как определенный знак судьбы, который несет в себе духовное очищение и является синонимом совершенства. В сентябре 1916 года, когда рябиновые ягоды налились соком, Марина Цветаева появилась на свет. Поэтому каждый день рождения у поэтессы ассоциируется с ярким пламенем рябиновых кистей, которые горят в поредевших кронах деревьев, создавая атмосферу праздника и особой торжественности.