Помогите! Физика 8 класс. Сколько теплоты выделится при отвердевании 2 кг цинка, вз??того при t плавления, и дальнейшем его охлаждении до 30℃

Физика

Помогите! Физика 8 класс. Сколько теплоты выделится при отвердевании 2 кг цинка, вз??того при t плавления, и дальнейшем его охлаждении до 30℃

Автор: Гость