Помогите! Физика 8 класс. Сколько теплоты выделится при отвердевании 2 кг цинка, вз??того при t плавления, и дальнейшем его охлаждении до 30℃
Физика
Помогите! Физика 8 класс. Сколько теплоты выделится при отвердевании 2 кг цинка, вз??того при t плавления, и дальнейшем его охлаждении до 30℃
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*(t1-t2); c=400;tпл=420;m=2; Q=400*2*(420-30)=312000дж=312кдж; Ответ:312кдж
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