Міні проект чого скисае молоко
Биология
Міні проект чого скисае молоко
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Молоко часто називають першим дієтологічних продуктом, підкреслюючи його важливість в лікувальному харчуванні. Протягом усієї історії людства молоко використовувалося в їжу і для лікування всіляких захворювань, адже в його складі міститься більше ста компонентів. Не випадково з'явився на світ людина саме з молоком зустрічається в першу чергу. Молоко - дивовижна їжа, якою тварини годують своїх дитинчат. Молоко містить безліч поживних речовин, з яких йде побудова шкіри, м'язів, кісток, вовни, кігтів і зубів. Молоко містить все необхідне дитинчаті - жир, воду, цукор, білки, вітаміни і солі. Але постоявши день або два молоко скисає. Чому ж це відбувається? Процес скисання молока - досить складний мікробіологічний процес. У будь-якому молоці обов'язково присутні у величезній кількості молочнокислі бактерії. Молоко є ідеальним живильним середовищем для них, і якщо воно зберігається при кімнатній температурі, то бактерії посилено розмножуються. Для цього вони активно використовують основні складові частини молока: білки, жир і цукор. Саме тому молоко скисає. Молочнокислі бактерії бувають різні, наприклад ацидофільні, мезофільні, теромфільние, біфідобактерії. Вони всі харчуються лактозою і виробляють молочну кислоту. Різні бактерії виробляють і різні молочнокічлие продукти. Наприклад, кефір є продуктом діяльності гриба-симбіозу і молочнокислих бактерій.
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