Два вписанных угла ABC И ADC лежат в разных полуплоскостях относительно прямой AC. найдите градусную меру угла ABC,если

Геометрия

Два вписанных угла ABC И ADC лежат в разных полуплоскостях относительно прямой AC. найдите градусную меру угла ABC,если

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