Два вписанных угла ABC И ADC лежат в разных полуплоскостях относительно прямой AC. найдите градусную меру угла ABC,если
Геометрия
Два вписанных угла ABC И ADC лежат в разных полуплоскостях относительно прямой AC. найдите градусную меру угла ABC,если
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