Напишіть будласка твір мінітюру на тему Образ захисника Робін Гуда
Литература
Напишіть будласка твір мінітюру на тему Образ захисника Робін Гуда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Робін гуд добрий ,щирий і справедливий.Він ніколи не залишає рідних в біді і не думає про себе.н айбільший приклад патріотизму Великобританії
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