20 слов с чередуещещимся гласными в корне слова ( корни : гор , гар и зар, зор ) ! Плиз помогите
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20 слов с чередуещещимся гласными в корне слова ( корни : гор , гар и зар, зор ) ! Плиз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заря, зорька, зоркий, зарево, зарница, озарять, зоревать, зорянка. Загар,угар, угарный, отгореть, выгарь, изгарь, пригарь, пригорать.
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