20 слов с чередуещещимся гласными в корне слова ( корни : гор , гар и зар, зор ) ! Плиз помогите

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20 слов с чередуещещимся гласными в корне слова ( корни : гор , гар и зар, зор ) ! Плиз помогите

Автор: Гость