Предложения на украинском со словом товариство

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Предложения на украинском со словом товариство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошукове товариство займається пошуком, ексгумацією та перепохованням жертв війни.
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