Предложения на украинском со словом товариство
Українська мова
Предложения на украинском со словом товариство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошукове товариство займається пошуком, ексгумацією та перепохованням жертв війни.
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