Перевод Monday for health, Tuesday for wealth, Wednesday the best day of all Thursday for losses, Friday for crosses, Saturday no luck at all.
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Перевод Monday for health, Tuesday for wealth, Wednesday the best day of all Thursday for losses, Friday for crosses, Saturday no luck at all.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понедельник для здоровья, Во вторник на богатство, Среда лучший день из всех Четверг-для потери, Пятница для крестов, В субботу не повезло на всех
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