Перевод текста с английского на китайский является процессом : 1. Обработки инфор??ации. 2. Хранение информации. 3. Передачи информации. 4. Поиска информации. 5. Не является ни одним из перечисленных процессов .
Информатика
Перевод текста с английского на китайский является процессом : 1. Обработки инфор??ации. 2. Хранение информации. 3. Передачи информации. 4. Поиска информации. 5. Не является ни одним из перечисленных процессов .
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