Перевод текста с английского на китайский является процессом : 1. Обработки инфор??ации. 2. Хранение информации. 3. Передачи информации. 4. Поиска информации. 5. Не является ни одним из перечисленных процессов .

Информатика
Перевод текста с английского на китайский является процессом : 1. Обработки инфор??ации. 2. Хранение информации. 3. Передачи информации. 4. Поиска информации. 5. Не является ни одним из перечисленных процессов .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 обработки информации
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Б) 17х-5у+85=0;если у=0 помогите пожалуйста ((((
Ответить
Математика
В районных олимпиадах по математике, физике и информатике ,проходивших одновреме??но,участвовали 264 человека .В олимпеаде по матем. участвавали 3/...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 9 .
Ответить
Химия
Определите массу водорода, который выделяется при взаимодействии цинка с 43,8 г 25% соляной кислоты
Ответить
Русский язык
Сказка из 10 предложений с 3 словами на орфограмму чередующиеся гласные в корне (ка?? кос, лаг лож,бер бир, раст рос 6 класс)
Ответить