Перевод текста "Wy working days" on week days l usually get up at… l wash myself and clean my teeth(take a shower) .

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Перевод текста "Wy working days" on week days l usually get up at… l wash myself and clean my teeth(take a shower) .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В будние дни я обычно просыпаюсь в... я моюсь и чищу зубы(принимаю душ)
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