Помогите решить уровнение. у:5ровно7084+16 первое
Математика
Помогите решить уровнение. у:5ровно7084+16 первое
Ответ(ы):
Гость:
У/5=7100 у=7100*5 у=35500 с/4=24395+635 с/4=25030 с=25030*4 с=100120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
2 класс шёл прогульщик на прогулку шёл и песенку свистел захотел прогульщик булку и баранку захотел захотел он шоколадку пососал бы леденцов но про...
Химия
Вычислите объём гидроген сульфида,который образуется из водорода объемом 44,8 л(н.у.)и достаточного количества серы!Ребята,срочно надо.
Биология