Помогите пожалуйста:) эссе на тему роль военной службы российской федерации

Обществознание
Помогите пожалуйста:) эссе на тему роль военной службы российской федерации
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
  СЛУЖИТ  ЗА  РОДИНУ ЗА  РОССИЮ ,  ЭТО  ГОВОРИЛИ  КОГДА  СОЛДАТ ПРИНЯЛ   ПРИСЯГУ 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Водород массой 10 г нагрели на 27К при постоянном давлении. Определите изменение вн??тренней энергии.
Ответить
Геометрия
Помогите решить дано а//в с-секущая угол2=34градуса как найти угол 3
Ответить
Русский язык
Вставить окончания... на кровати. к полк .. по улиц.. в автомобил....
Ответить
Русский язык
Составьте разказ на тему Вечер используйте данные словосочетания:поздний вечер чудесный воздух прекрасный вид звездное небо праздничное настроение
Ответить
Математика
Расстояние от пристани А до пристани B катер проплыл за 6 ч, а от пристани В до пристани А -за 7 ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите собственн...
Ответить