Помогите пожалуйста:) эссе на тему роль военной службы российской федерации
Обществознание
Помогите пожалуйста:) эссе на тему роль военной службы российской федерации
Ответ(ы):
Гость:
СЛУЖИТ ЗА РОДИНУ ЗА РОССИЮ , ЭТО ГОВОРИЛИ КОГДА СОЛДАТ ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ
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