Водород массой 10 г нагрели на 27К при постоянном давлении. Определите изменение вн??тренней энергии.
Физика
Водород массой 10 г нагрели на 27К при постоянном давлении. Определите изменение вн??тренней энергии.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте разказ на тему Вечер используйте данные словосочетания:поздний вечер чудесный воздух прекрасный вид звездное небо праздничное настроение
Математика
Расстояние от пристани А до пристани B катер проплыл за 6 ч, а от пристани В до пристани А -за 7 ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Найдите собственн...
Русский язык