2 класс шёл прогульщик на прогулку шёл и песенку свистел захотел прогульщик булку и баранку захотел захотел он шоколадку пососал бы леденцов но прогуливал буфетчик и не видно продавцов и гулял киномеханик не показывал кино футб...

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2 класс шёл прогульщик на прогулку шёл и песенку свистел захотел прогульщик булку и баранку захотел захотел он шоколадку пососал бы леденцов но прогуливал буфетчик и не видно продавцов и гулял киномеханик не показывал кино футболисты и артисты прогуляли заодно Помогите пожалуйста 1 Выпиши однокоренные слова 2 напиши слово через которое все однокоренные слова можно объяснить 3 выдели в однокоренных словах общую часть которая называется Помогите

Автор: Гость